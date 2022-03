Va a scuola con un coltello, denunciato

A scuola con un grosso coltello a serramanico lungo circa 20 centimetri. Uno studente di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver portato il coltello a scuola e per averlo usato per spaventare i compagni di classe. E’ successo a Seregno, in provinicia di Monza. I militari sono intervenuti su segnalazione della scuola, dopo che il ragazzo era stato visto da alcuni compagni mentre era intento a maneggiare l’arma. Giunti presso l’istituto, i militari, con la collaborazione del personale scolastico, hanno individuato lo studente. Portato nell’ufficio di presidenza, ha cercato di giustificarsi negando la veridicità della segnalazione. I carabinieri gli hanno trovato il coltello a serramanico, ancora agganciato ai pantaloni. Con rassegnazione lo ha consegnato ai carabinieri. Il 14enne è stato quindi accompagnato in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma aggravato dall’aver commesso il fatto all’interno di un istituto di istruzione.