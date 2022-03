In Lombardia 5.861 casi e 19 decessi

A fronte di 60.094 tamponi effettuati, sono 5.861 i nuovi positivi (9,7%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 73 (+1). I ricoverati non in terapia intensiva sono 783 (+7).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 60.094

– i nuovi casi positivi: 5.861

– in terapia intensiva: 73 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 783 (+7)

– i decessi, totale complessivo: 38.889 (+19)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.013 di cui 968 a Milano città;

Bergamo: 358;

Brescia: 646;

Como: 406;

Cremona: 196;

Lecco: 205;

Lodi: 98;

Mantova: 249;

Monza e Brianza: 500;

Pavia: 304;

Sondrio: 93;

Varese: 499

LA CURVA TORNA A SALIRE

“Dopo diverse settimane di decremento, il tasso di incidenza di casi Covid è tornato leggermente a salire e si fissa a 510 per 100mila abitanti. Anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento ed è intorno a 0,83, anche se sotto l’unità. Per il tasso di occupazione di area medica e intensiva siamo al 12,9% e al 5,5% con una tendenza alla diminuzione, ma anche se vediamo un calo delle ospedalizzazioni notiamo però un aumento nel numero dei casi. Quindi la circolazione virale resta piuttosto elevata, ed è bene affrontare questa fase mantenendo comportamenti prudenti”. Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.