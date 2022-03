Sono in corso le ricerche di un pensionato milanese di 87 anni di cui non si hanno più notizie da ieri. L’uomo era partito in treno da Milano, diretto nel lecchese per una gita. Aveva detto ai parenti che sarebbe andato a Valmadrera e al Moregallo. Ma ieri sera non è tornato a casa. I familiari hanno lanciato l’allarme e nella notte sono partite le ricerche. Sul postoil Soccorso Alpino lecchese, squadre del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) e TAS (servizio topografia applicata al soccorso), una squadra dei vigili del fuoco di Valmadrera, una da Varese con tecnologia Dedalo che con sistema GSM è in grado di individuare i dispersi anche in assenza di copertura telefonica e un equipaggio dal nucleo Lombardia con droni e cinofili.