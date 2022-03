Milano ospita la prima edizione della Irish Week

Il 2022 vede l’Irlanda tornare ad accogliere il turismo internazionale e celebrare nell’arco di tutto l’anno, attraverso eventi, manifestazioni e festival alcune importanti ricorrenze come il centenario dell’Ulisse di Joyce, romanzo chiave per la letteratura irlandese e del ‘900, o i 125 anni di Dracula di Bram Stoker. La tanto auspicata riapertura ai viaggiatori di tutto il mondo coincide, inoltre, con il ritorno in presenza in tutta l’isola dei differenti festival dedicati a San Patrizio, con grandi aspettative per la tradizionale parata di Dublino, preannunciata come la più bella di sempre. Ed è proprio per sottolineare le molteplici valenze del 2022 che Turismo Irlandese ha deciso di organizzare a Milano durante la settimana di San Patrizio, dal 12 al 20 marzo, la prima edizione di #IrishWeek, evento diffuso con l’obiettivo di far vivere la cultura, la tradizione e l’identità irlandese attraverso l’arte, la fotografia, il cinema, la letteratura, la musica e la gastronomia con una serie di eventi, sia fisici che digitali. Protagonista indiscussa della #IrishWeek sarà, naturalmente, la ricorrenza di San Patrizio, santo patrono d’Irlanda, che cade il 17 marzo: festeggiata in tutto il mondo, è un appuntamento di grande rilevanza per il patrimonio socio-culturale dell’Isola di Smeraldo e anche nel 2022, in occasione di questa ricorrenza, alcuni edifici e monumenti iconici per la città di Milano si illumineranno di verde, aderendo all’iniziativa Global Greening che coinvolge da oltre 10 anni paesi di tutti i continenti.