“Un palco per l’Ucraina” al teatro dell’Elfo

Giovedì 10 marzo alle 20.30 il Teatro dell’Elfo di Milano organizza “UN PALCO PER L’UCRAINA – UNA SERATA DI SOLIDARIETÀ E DI TESTIMONIANZE”: le testimonianze sono quelle di chi è appena tornato dall’Ucraina e da chi ancora resiste in quei territori. Per dare voce a chi è vittima di questa guerra, dare voce alla cultura, ma anche dare un contributo concreto. L’incasso (biglietto d’ingresso 5 €) verrà devoluto all’Associazione Pubblica Assistenza Sfera.

Particolarmente preziosa e importante sarà la testimonianza di Matteo Spiazzi, regista che nei giorni prima dell’attacco russo si trovava a Kiev dove avrebbe dovuto debuttare il 25 febbraio con uno spettacolo sulla storia dell’Ucraina,Momenti, realizzato nell’ambito del progetto #stage4ukraine. Matteo, dopo i primi giorni in cui aveva trovato rifugio in un sotterraneo, è rientrato in Italia e da qui organizza una rete per permettere ai giovani allievi dell’Accademia di Kiev, dove insegna, di trovare un rifugio sicuro a Verona. Insieme ad alcune sue allieve ci racconterà il suo viaggio e proporrà una riflessione sull’importanza del lavoro culturale in un momento così drammatico.

Durante la serata ci sarà un collegamento con Stanislav Szhyrkov, direttore del Left Bank Theatre e professore dell’Accademia d’Arte Drammatica di Kiev. Sarà inoltre presente con una testonianza del suo lavoro Michele Dal Magro, responsabile dell’Associazione Pubblica Assistenza Sfera che organizza convogli umanitari/sanitari per gli sfollati dell’Ucraina.

Introduce Francesco Frongia. Moderano Ferdinando Bruni e Elio De Capitani.

La serata sarà trasmessa in streaming sul canale youtube dell’Elfo.