8 marzo, crescono le imprese femminili

Dall’economia alla cultura il rilancio di Milano dopo la pandemia passa anche dalla capacità di resilienza e dal protagonismo delle donne. Se ne è parlato all’incontro streaming online: “La ripartenza di Milano, il ruolo delle donne tra economia e cultura”, organizzato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.”Senza la valorizzazione del ruolo delle donne nella società non potrà esserci una ripresa solida, equa e sostenibile” ha affermato il presidente della Camera di Commercio Carlo Sangalli.

L’imprenditoria femminile a Milano Monza Brianza Lodi segna un +1% in un anno. Sono quasi 70 mila le imprese a guida femminile sul territorio di cui 55 mila a Milano, 12 mila a Monza Brianza e circa 3 mila a Lodi. Danno lavoro a oltre 176 mila addetti. Il 60% di queste aziende opera nel settore dei servizi con una crescita in un anno del 7% per le attività finanziarie e assicurative, del 5% per quelle professionali, scientifiche e tecniche e del 3% per le attività immobiliari e di supporto alle altre imprese. In aumento tra le forme giuridiche soprattutto le società di capitali a guida femminile che segnano un +5%. È quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. “È importante sostenere con strumenti concreti la loro capacità di affrontare il cambiamento. Ripartire dall’economia senza però dimenticare il ruolo della cultura e dell’arte” ha sottolineato Marzia Maiorano presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.