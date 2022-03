MOLTHENI: concerto d’addio ai Magazzini Generali di MILANO

A 12 anni dallo scioglimento della virtuosa avventura e successivamente all’uscita del settimo album “Senza Eredità” (raccolta di inediti rimasti nel cassetto nel corso degli anni, rimaneggiati e riregistrati, targata 2020), il cantautore e musicista italiano (con un debole giovanile per la batteria) Umberto Maria Giardini chiude definitivamente il tour e la saga MOLTHENI (suo nome d’arte sin dagli anni ’90), assieme a numerosi amici e ospiti di prestigio e talento: Carmelo Pipitone (ex Marta sui tubi), Erio, Edda e Adriano Viterbini (BSBE) incoroneranno Moltheni come uno dei padri fondatori del movimento alternativo italiano, che a cavallo degli 2000 illuminava il rock d’autore, quello indipendente, da amare incondizionatamente.

Una festa di “chiusura carriera” da non perdere, per tutti coloro che amano raffinatezza e importanti capacità comunicative in musica. Un incontro dal sapore antico, sospeso in una sorta di bolla atemporale, senza età…

MOLTHENI + Carmelo Pipitone… & friends

Giovedì 24 MARZO 2022 @ Magazzini Generali – MILANO

Prevendite biglietti su Ciaotickets (biglietto elettronico nominativo).

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid.