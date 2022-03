Maciachini, un patto per rivitalizzare via Belinzaghi

Comune di Milano e Comitato Inquilini Aler hanno firmato un Patto di collaborazione per la riqualificazione, la rivitalizzazione e la cura condivisa del marciapiede antistante al condominio di via Belinzaghi 11, in zona Maciachini, dove due anni fa è stata inaugurata la biblioteca ‘Falcone e Borsellino’ in una casa non abitata. L’obiettivo è quello di creare luoghi che favoriscano momenti di integrazione sociale in una zona di Milano caratterizzata da un forte mix di culture, nel quartiere Maciachini, convertendo un’area sotto-utilizzata in uno spazio in cui coinvolgere la cittadinanza e migliorare la qualità di vita degli abitanti dei caseggiati di edilizia popolare regionale di via Bellinzaghi. Oltre alla rivitalizzazione del verde, grazie al posizionamento di fioriere, il Comitato Inquilini, col supporto della Biblioteca condominiale, si occuperà di organizzare attività culturali e sociali nel nuovo spazio rigenerato, come letture per bambini in inglese, arabo e italiano, spettacoli teatrali, cineforum serali, gare di scacchi, dama e shanghai, presentazioni di libri, conferenze a tema e laboratori.