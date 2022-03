Sarà presentato il 9 marzo alla Libreria Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, ‘Una persona alla volta’, l’ultimo libro di Gino Strada, appena uscito nelle librerie. All’evento sono attesi Simonetta Gola, Massimo Moratti, Carlo Feltrinelli ed Elio Germano. Il libro narra le radici delle idee che hanno ispirato Strada, convincendolo dell’assoluta necessità di garantire a tutti il diritto a una sanità di eccellenza. Dall’infanzia nel quartiere operaio di Sesto San Giovanni al lavoro a Kabul come chirurgo di guerra e alla visita a Hiroshima: “non un’autobiografia, un genere di cosa che proprio non mi piace, ma le cose più importanti che ho capito guardando il mondo dopo tutti questi anni in giro,” come affermava lo stesso Gino Strada, fondatore di Emergency, morto il 13 agosto 2021. I proventi del libro verranno devoluti a Emergency.