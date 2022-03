La Bicocca cancella un corso su Dostoevskij

L’Università Bicocca di Milano cancella un corso su Dostoevskij. Lo comunica lo scrittore Paolo Nori, che avrebbe dovuto tenere il corso di 4 lezioni nei prossimi giorni. L’autore si sfoga su Instagram e grida alla censura antirussa. “Io penso che quello che sta accadendo in Ucraina sia una cosa orribile – ha detto in un video sui social – e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose qua, sono cose ridicole: censurare un corso è ridicolo” . “Oggi anche essere un russo condannato a morte come Dostoevskij è una cosa proibita, mi viene da piangere” ha detto Nori, quasi in lacrime.