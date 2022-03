Finisce 0-0 il derby di Milano, gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Una partita al di sotto delle aspettative, senza gol, con pochissime occasioni. Milan e Inter escono a porte inviolate. E’ il terzo pareggio consecutivo per il Milan, dopo quelli con Salernitane Udinese. Secondo 0-0 di fila per l’Inter che non segna da oltre 400 minuti. “Credo che il Milan stia meglio perché ha giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più. Nell’ottica delle due partite un buon risultato ma la squadra meritava di vincere”: il tecnico del Milan Stefano Pioli si dice soddisfatto della partita. “Penso che sia stato un derby meno spettacolare, ma c’è tanto in palio. Le due squadre non erano fluide come nei derby di campionato, ora ci penseremo al ritorno. Vogliamo la finale per vincere un altro trofeo, sapendo che siamo in un momento nel quale abbiamo giocato tanto e dobbiamo recuperare brillantezza ma stiamo lavorando. Stiamo giocano tanto, devo rivedere la partite ma a parte una volta in cui abbiamo sbagliato in uscita non abbiamo rischiato più di tanto”: così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

Prima del fischio d’inizio, un messaggio unanime di pace, contro la guerra in Ucraina. Gesti importanti, come l’abbraccio tra i giocatori delle due squadre davanti alla scritta “Peace”. Andriy Shevchenko in un video trasmesso sul maxi schermo di San Siro ha chiesto di fermare insieme la guerra perchè “ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide e la pace non ha confini”.