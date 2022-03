Ospedale in Fiera, Fontana: “E’ stato giusto realizzarlo”

Chiude oggi l’ospedale in Fiera a Milano. “Una bella notizia – commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – anche alla luce del fatto che in questa struttura tecnologica interamente realizzata con i soldi delle donazioni private dei lombardi, senza un euro di soldi pubblici, sono stati ricoverati 530 malati gravi Covid”. “Realizzare questo ospedale – aggiunge Fontana – è stata una scelta giusta, presa in un momento di grande difficoltà. E oggi, visto l’andamento del Covid soprattutto in relazione all’efficacia della campagna vaccinale, sono molto contento che finalmente non ci sia più bisogno di tenerlo aperto. Tutte le strumentazioni sanitarie di ultima generazione saranno recuperate per essere riutilizzate”. “Grazie ai medici e gli infermieri, provenienti da tutta la Lombardia – conclude il presidente della Regione – che vi hanno prestato servizio, e al Policlinico di Milano che ha coordinato. Grazie a tutti i benefattori lombardi che hanno contribuito alla realizzazione di questo grande progetto”.