Malpensa, scoperti quasi 300 mila euro non dichiarati

I funzionari ADM e i militari della Guardia di Finanza dello scalo aeroportuale di Malpensa, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di valuta, hanno intercettato in due diverse operazioni, somme di denaro contante non dichiarato per un totale di 294 mila euro, trasportate da due passeggeri. Nel primo caso il controllo effettuato a un cittadino di nazionalità tedesca, in volo per Istanbul (Turchia) ha permesso, dopo le prime domande di rito, di trovare un totale di 216.700 euro, nascosti all’interno di 2 scatole di biscotti per l’infanzia, nei bagagli da stiva. Al trasgressore è stata trattenuta a titolo di sequestro amministrativo la somma di 103.350 euro. Nel salone arrivi internazionali invece, a seguito di un controllo valutario effettuato nei confronti di una passeggera russa in arrivo da Mosca che aveva oltrepassato il canale verde “nulla da dichiarare” posto nell’area doganale, sono stati trovati 78.000 euro nel bagaglio a mano.E’ scattato il sequestro amministrativo di 34 mila euro previsto dalle normative valutarie.