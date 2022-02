Una mostra a sorpresa per gli 80 anni di Oliviero Toscani

Oliviero Toscani compie oggi 80 anni e per celebrare al meglio il suo compleanno è stata organizzata una mostra sui generis: non un’esposizione in una galleria o in un museo, ma una mostra diffusa per Milano, la città dove il celebre fotografo è nato nel 1942. Oltre 150 fotografie questa mattina sono comparse sui supporti messi a disposizione dal Comune di Milano e sui grandi wall di Urban Vision e saranno visibili fino a domani.

“Oliviero Toscani ha segnato in maniera unica la storia della comunicazione pubblicitaria del nostro Paese – dice l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. La città lo vuole festeggiare oggi per i suoi 80 anni, con questa mostra a sorpresa delle sue fotografie più iconiche sparse per la città. Buon compleanno, Oliviero, e grazie per aver parlato al mondo dalla tua Milano!”.

Guerra, razzismo, omofobia, AIDS, pena di morte: Oliviero Toscani si è sempre distinto per avere saputo usare giornali e pubblicità per parlare dei problemi del mondo, cambiando la concezione di comunicazione di advertising.

E allora per il giorno del compleanno di Toscani chiunque in Città potrà vedere le sue fotografie più celebri, ma anche gli scatti meno conosciuti. Questa esposizione è stata una sorpresa per lo stesso Toscani, che questa mattina l’ha vista per la prima volta percorrendo Milano con uno speciale autobus pieno di amici e sue fotografie.