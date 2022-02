Un cittadino ucraino ha ferito due uomini moldavi, raggiunti da alcune coltellate. È accaduto a Brescia, al culmine di una lite sulla guerra in Ucraina. Le vittime sono state trasportate in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire e i carabinieri stanno lavorando per identificarlo. Solo due giorni fa, sempre a Brescia, era scoppiata una lite violenta tra un camionista ucraino e un connazionale che la pensava diversamente da lui.