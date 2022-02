Tensione a Mazzo di Rho, nel milanese. Un medico ha esploso alcuni colpi di pistola all’interno del suo appartamento, in due diversi momenti, poi si è barricato in casa, in via Gandhi 29, a Mazzo di Rho. L’uomo, 43 anni, medico otorinolaringoiatra, sarebbe in possesso di due armi. Davanti all’abitazione ci sono i carabinieri, i militari delle Api (le Aliquote di primo intervento) e i poliziotti.