Vogliamo la pace

Decine di migliaia di persone alla manifestazione di Milano contro la guerra in Ucraina. Sono stati decine di migliaia i partecipanti al corteo di questo pomeriggio per chiedere la fine delle ostilità in Ucraina, partito da largo Cairoli e che ha raggiunto piazza Duomo. In piazza anche centinaia di cittadini ucraini con grandi bandiere del proprio paese e megafoni con i quali scandiscono slogan come ‘Putin assassino’, ‘Oggi siamo noi, domani tocca a voi’ e ‘Nato blocca il cielo’. Il corteo ha visto in testa una grande bandiera con i colori della pace seguita da cartelli contro l’intervento militare russo. Alla manifestazione hanno partecipato tantissimi cittadini oltre ai militanti dei collettivi, di forze politiche come Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana, dei Cobas, dell’Anpi, dell’Arci, di Friday For Future e dei Sentinelli di Milano.

Le immagini che arrivano dall’Ucraina scuotono le nostre coscienze, Milano farà la sua parte per dare un supporto a quanti sono in fuga dalla guerra. Ci siamo messi immediatamente in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore che da tempo sono attive in Ucraina a supporto dell’infanzia e delle persone più fragili. Presto daremo indicazioni a chi volesse”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un messaggio postato sui social.