Auto fuori strada sulla A4, perde la vita un ragazzo di 23 anni

Incidente mortale la notte scorsa sul tratto bergamasco dell’autostrada A4: un giovane di 23 anni, Mattia Coter, ha perso la vita nel tratto compreso tra i caselli di Grumello del Monte e Seriate. Lo schianto della sua auto, dovuto forse a un colpo di sonno o a un malore, è avvenuto all’altezza di Costa di Mezzate. Il ragazzo viaggiava intorno alle 4 in direzione di Seriate, quando ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è uscito di strada. L’auto è finita nei campi e il ragazzo è morto sul colpo a causa del forte urto subito nell’impatto della vettura fuori strada. L’allarme è scattato automaticamente alle 4.11 perché l’auto di Mattia, uscendo di strada, ha travolto una colonnina dell’SOS. Sul posto il 118 ma l’intervento è stato vano. Anche la madre di Mattia ha raggiunto la zona dell’incidente: stava chiamando il figlio che non rispondeva e ha deciso di fare la strada che sapeva avrebbe percorso il ragazzo. Il giovane, dopo la giornata di lavoro, aveva raggiunto degli amici per festeggiare un compleanno. Il funerale è stato fissato per lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Seriate.