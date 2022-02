Incidente sul lavoro, grave un operaio a Bergamo

Incidente sul lavoro a Bergamo: un operaio di 41 anni è rimasto gravemente ferito al rondò delle Valli, in un cantiere stradale. L’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato colpito al volto dal tubo in gomma semirigida con anello metallico di un’autobetoniera, durante i lavori di realizzazione di uno scivolo di accesso in cemento, all’interno di un capannone. Soccorso dai colleghi, è stato traportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i tecnici della sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Bergamo.