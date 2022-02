Getta a terra nove moto e danneggia un’auto, arrestato

Un ucraino di 25 anni con precedenti, stanotte intorno alle 2.30, è stato bloccato dalla Polizia in via Rubens dopo che aveva danneggiare senza motivo numerosi veicoli in sosta. E’ stato arrestato per danneggiamento aggravato. Il 25enne ha rotto lo specchietto retrovisore di un’auto e gettato in terra a calci 9 moto. In piazza Castello, invece, la Polizia ha arrestato per tentato furto aggravato un rumeno di 27 anni con precedenti. L’uomo, intorno all’una di notte, era stato notato da un passante che lo ha visto sfondare il vetro di un’auto in sosta e introdursi all’interno per rubare. Prima di essere fermato dagli agenti, il 27enne ha anche tentato di disfarsi di un martelletto frangivetri.