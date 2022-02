Top model aggredita per rapina a Milano, arrestato un marocchino

La donna, che lavora per grandi marchi della moda, è stata colpita e spintonata, in zona Porta Venezia, nel tentativo di rubarle il cellulare. Una pattuglia della Polzia locale, richiamata dalle urla, ha arrestato l'aggressore mentre il complice è riuscito a fuggire.

Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno arrestato un marocchino di 35 anni per aver aggredito e tentato di rapinare una top model del telefono cellulare. E’ successo in via Tadino all’altezza di via San Gregorio. La modella è stata aggredita dall’uomo, messo in fuga dall’intervento di tre amici della donna. Il marocchino è però ricomparso poco dopo, in compagnia di un altro, entrambi armati di sassi. Il primo ha nuovamente aggredito la modella strappandole i vestiti, strattonandola e scaraventandola contro un muro. L’ha colpita allo zigomo con una pietra e ha nuovamente cercato di strapparle il cellulare. Il secondo aggressore invece si è lanciato contro una delle amiche e l’ha spinta a terra. Le urla delle vittime hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia della Polizia locale. L’uomo arrestato è risultato privo di documenti e incensurato ed è stato portato a San Vittore.