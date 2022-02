Monza, lite a coltellate tra richiedenti asilo

La polizia è intervenuta in un appartamento in zona Cesare Battisti per sedare una violenta lite degenerata a colpi di coltello. Due uomini in ospedale.

La Polizia di Monza, poco prima delle ore 14, dopo le segnalazioni arrivate alla sala operativa, è intervenuta in un appartamento in zona Cesare Battisti per una lite tra due cittadini centroafricani, richiedenti asilo. Lite degenerata alle vie di fatto, con l’impiego anche di un coltello presente in cucina. Due uomini sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. Si sta ricostruendo l’accaduto, riconducibile a futili motivi – informa la Questura – raccogliendo le testimonianze di altre persone che convivono nello stesso appartamento.