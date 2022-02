In Lombardia 7.146 casi e 53 decessi

Ancora in calo i ricoveri nelle intensive e nei reparti. Da lunedì Lombardia in zona bianca.

A fronte di 97.127 tamponi effettuati, sono 7.146 i nuovi positivi (7,3%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 137 (-6). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.272 (-68). Si registrano 53 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 2.140 nuovi casi di cui 843 a Milano città.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.140 di cui 843 a Milano città;

Bergamo: 511;

Brescia: 893;

Como: 392;

Cremona: 308;

Lecco: 213;

Lodi: 133;

Mantova: 456;

Monza e Brianza: 619;

Pavia: 379;

Sondrio: 108;

Varese: 723.

La Lombardia tornerà da lunedì in zona bianca soprattutto “grazie a una straordinaria campagna vaccinale”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti a margine dell’inaugurazione della casa di comunità di Villa Marelli, in viale Zara. L’assessore ha ricordato che la Lombardia “è prima al mondo per la terza dose” e che l’adesione alla campagna “è al 94% e arriva al 98% tra i ventenni”. “Grazie a questa campagna vaccinale tutti gli indicatori sono sotto soglia e quindi da lunedì torniamo in zona bianca”, ha concluso ringraziando il personale sanitario e i cittadini per “il senso civico dimostrato”.