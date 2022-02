Sicurezza, protesta della Lega in Consiglio Comunale [VIDEO]

Protesta della Lega in Consiglio comunale a Milano sul tema della sicurezza cittadini, dopo gli ultimi episodi di violenza tra minori accaduti nel fine settimana. I consiglieri del partito durante la seduta, a cui partecipa anche il sindaco Giuseppe Sala, si sono alzati in piedi e hanno mostrato una sveglia e dei cartelli con la scritta ‘Sala sveglia!’. “Qui c’è da metterci la faccia e serve una sveglia – ha spiegato il capogruppo Alessandro Verri -. Dopo quello che è accaduto in questo weekend si può dire che la città è allo sbando e qui serve una sveglia totale da parte del sindaco”. Il capogruppo della Lega, Verri, si è poi alzato e ha portato la sveglia sul banco del sindaco Giuseppe Sala che l’ha subito presa e gettata (nel cestino?).