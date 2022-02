In Lombardia 1.804 casi e 37 decessi

A fronte di 23.790 tamponi effettuati, sono 1.804 i nuovi positivi (7,5%). Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. I ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-9). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.340 (+11). Si registrano 37 nuovi decessi. A Milano e provincia ci sono 579 nuovi casi di cui 279 a Milano città.

“È il giorno della rivincita. Questa settimana abbiamo chiuso il reparto Covid dell’Ospedale di Codogno e da oggi, con le operazioni di sanificazione, l’area ospedaliera tornerà alle sue vocazioni tradizionali”. Lo ha detto nel pomeriggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’evento ‘Codogno 2020 – 2022’ organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con Asst di Lodi e il Comune di Codogno, a due anni di distanza dalla scoperta del primo caso di Coronavirus.

“È la vittoria contro il virus. Una vittoria di tutto il nostro Paese, della Lombardia e dei Comuni del primo vero e drammatico lockdown. Ancora grazie ai cittadini, ai medici, agli straordinari operatori sanitari, agli amministratori locali, alle forze di polizia, ai volontari, alla Protezione civile e a tutte le associazioni del Terzo Settore: lo sforzo e la tenacia di tutti hanno reso possibile l’impossibile” ha aggiunto il governatore.