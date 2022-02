Fallita la società di Di Fazio, l’imprenditore accusato di violenze sessuali

E’ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano la Global Farma, società fornitrice di materiale sanitario che aveva come socio di maggioranza Antonio Di Fazio, l’imprenditore a processo per le presunte violenze sessuali ai danni di cinque ragazze e anche della sua ex moglie. A chiedere il fallimento, deciso dal giudice fallimentare Luisa Vasile, era stato il pm Pasquale Addesso, che coordina la tranche di indagine sulle movimentazioni finanziarie di Di Fazio. Tra i creditori della Global Farma figura, come era emerso dall’udienza di due giorni fa, anche il Policlinico di Milano che aveva stipulato, nel pieno dell’emergenza Covid e tramite Aria Spa, la centrale acquisiti regionale, una convenzione per la fornitura di guanti per quasi 190 mila euro. Materiale mai arrivato all’ospedale, che si è poi rivolto a un’altra azienda per le forniture. Secondo il pm, la società avrebbe accumulato debiti per circa 200 mila euro e falsificato i bilanci. Su Di Fazio è in corso anche una più vasta inchiesta sui suoi interessi economici e su presunti legami con la ‘ndrangheta.