Corteo per le vie di Milano questa mattina, promosso dagli studenti che si sono mobilitati in tutta Italia per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro, la guerra e la bocciatura dei referendum sull’eutanasia e la liberalizzazione delle droghe leggere. Slogan, striscioni, qualche fumogeno e azioni simboliche. Davanti all’arcivescovado gli studenti hanno scritto su uno striscione – ‘eutanasia legale-cannabis legale. Fuori la Chiesa dalle nostre vite’. Poco prima, in via Albricci all’angolo con via Pantano, dove c’è la sede di Assolombarda, hanno lanciato un fumogeno oltre le transenne e hanno scritto per terra con la vernice ‘stop Pcto’. “Non si può morire di scuola” recita uno degli striscioni in apertura del corteo degli studenti milanesi, in ricordo di Giuseppe e Lorenzo, morti durante l’alternanza scuola-lavoro.La manifestazione si è conclusa con un sit-in in Porta Venezia. Dopo circa mezzora di blocco del traffico da corso Buenos Aires in direzione centro le forze dell’ordine hanno fatto alzare manifestanti.