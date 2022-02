Covid, Moratti: “La Lombardia è da zona bianca”

In calo i parametri delle ospedalizzazioni. La curva discendente confermata anche a livello nazionale. E per la prima volta da settimane inizia a diminuire il numero dei decessi (-16% in 7 giorni). Ieri erano stati 320 in Italia, 51 in Lombardia.

“La Lombardia è da zona bianca. Oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla

Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un RT regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca”. Lo comunica l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. La curva discendente di contagi e ricoveri viene confermata anche a livello nazionale dai dati dell’Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute. Torna infatti sui livelli dell’inizio dell’estate scorsa in Italia l’indice di trasmissibilità Rt. I dati del monitoraggio settimanale indicano che nel periodo 26 gennaio 2022-8 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77. Il valore che piu’ si avvicina e’ stato registrato nel periodo 16 giugno-29 giugno 2021, quando l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66. Agli inizi di luglio l’Rt era poi salito a 0,91. E da quella rilevazione in poi è sempre stato più alto di 0,8. Anche la curva dei decessi per Covid comincia a scendere in Italia, come non accadeva da tre mesi: -16% in una settimana. Le morti causate dal virus, ieri, sono state ancora 320 (51 in Lombardia). Un numero elevato per un “banale raffreddore” (per dirla alla Bassetti, n.d.a) che, fortunatamente, sembra destinato a ridursi di giorno in giorno.