Incidente moto-monopattino, muore anche il motociclista

E’ deceduta stamani in ospedale la seconda persona coinvolta nel grave incidente stradale che si è verificato domenica sera in viale Leonardo Da Vinci a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, e che ha visto coinvolti una moto e un monopattino elettrico. Lo hanno confermato carabinieri di Milano. Il conducente del monopattino, un uomo di 39 anni, cittadino marocchino irregolare in Italia, era morto sul colpo. Indossava un giubbino catarifrangente ma non è ancora noto se avesse anche il casco. Stamani è deceduto anche il motociclista, che era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 22 quando il 39 enne si è messo alla guida del monopattino per andare ad aiutare la fidanzata, rimasta in panne con la propria auto. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo o ha svoltato all’improvviso appena ha visto la fidanzata oppure ha effettuato una manovra azzardata con il piccolo mezzo. In ogni caso è stato travolto dalla moto, che non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’impatto. Non è dato sapere, al momento, se il monopattino fosse dotato di luci o meno e a quanto andava la moto. Alla guida della due ruote, una Triumph di grossa cilindrata, c’era un uomo di 61 anni che è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica e un elicottero. Il motociclista è stato portato in elicottero a Niguarda ma le due condizioni erano disperate e lunedì mattina è arrivata la notizia della sua morte. Sul gravissimo incidente indagano i carabinieri della compagnia di Corsico