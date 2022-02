Finisce 1-0 Milan – Sampdoria a San Siro. Ora i rossoneri sono primi in classifica a +1 sull’Inter, che però hanno una partita in meno. “Una settimana perfetta perchè meglio di così non si può fare. Siamo orgogliosi e soddisfatti. Non ci sediamo però perchè sarebbe una cosa stupida. Bisogna azzerare tutto e continuare su questa strada”: così Sandro Tonali, a Sky Sport, dopo la vittoria. Il centrocampista rossonero mette in guardia i compagni e ricorda che non sono ammessi cali d’attenzione. “Abbiamo visto che è un attimo essere in cima e un attimo cadere. Siamo partiti quest’anno con la stessa mentalità ma consapevoli di cosa può darti ogni partita o tre vittorie di fila”.