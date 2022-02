Baby gang, 5 arresti per rapine a Milano

Hanno compiuto diverse rapine nella zona est di Milano, – Lambrate, Città Studi e Monforte, soprattutto in orari serali o notturni, destando allarme sociale ed una sensazione di insicurezza nei cittadini residenti, in particolare nei giovani che frequentano il Politecnico di Milano. Per questo motivo 5 minorenni (4 ragazzi e una ragazza) sono stati arrestati dalla Polizia La ragazza ed uno dei ragazzi sono già detenuti, sempre per rapina e altri reati contro la persona ed il patrimonio. Gli altri tre giovani sono stati tutti rintracciati presso le loro abitazioni questa mattina, due di loro saranno trasferiti presso un Istituto di Pena Minorile mentre il terzo sarà collocato in comunità.

I fatti a loro addebitati, spiega la Questura in una nota, sono gravi: “gli indagati avrebbero posto in essere reati predatori, commessi in gruppo, con violenza alla persona in modo

reiterato e con spregiudicatezza”. I giovani avrebbero una “propensione all’utilizzo dell’aggressività verbale e fisica come modalità abituale del proprio agire, nel contesto di atti di prevaricazione gratuiti, creati per futili motivi e finalizzati alla commissione di sistematiche rapine”.