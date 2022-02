Traffico di migranti, sei arresti [VIDEO]

La Polizia ha arrestato sei camerunensi e quattro afgani per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo aver scoperto un’organizzazione specializzata nel traffico di esseri umani dall’Africa o dall’Afghanistan. Migranti che venivano fatti transitare in Italia per poi dirigersi verso altri stati europei. Dieci gli indagati. L’indagine ha consentito di ricostruire 29 viaggi. La banda procurava anche documenti di identità validi per l’espatrio da consegnare ai clandestini, traendone un guadagno pari a circa 500 euro per ogni passaggio di frontiera.