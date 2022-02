Rissa di via Lecco, perquisiti 6 indagati

Cinque maggiorenni e un minorenne risultano indagati per la rissa avvenuta lo scorso 30 gennaio a Milano in via Lecco.

Nei Comuni di Milano, Cinisello Balsamo (MI), San Donato Milanese (MI) e Capizzone (BG), i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a sei decreti di perquisizione personale e domiciliare, emessi dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Milano, nei confronti di 5 maggiorenni (2 italiani, 1 marocchino, 1 ucraino ed 1 rumeno, tutti di età compresa tra i 20 ed i 26 anni) ed un minorenne (un italiano di 17 anni), in quanto indagati, a vario titolo, di rissa aggravata. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri Milano Duomo a seguito della rissa avvenuta nella notte del 30 Gennaio in Via Lecco a Milano.L’evento, ripreso anche in un video diffuso in rete attraverso la pagina Instagram @milanobelladadio, aveva visto coinvolti una decina di giovani i quali si erano fronteggiati con calci e pugni utilizzando, tra l’altro, cocci di bottiglia e coltelli con il chiaro fine di offendere e procurare lesioni. Nell’immediatezza, infatti, due giovani, oggi tra quelli indagati, erano stati soccorsi da personale sanitario del 118 e trasportati in codice verde presso l’Ospedale Fatebenefratelli per ferite lacero contuse e politrauma.