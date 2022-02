Non fermatevi alla parolaccia ma guardate quel che c’è dietro. E dietro c’è tanto, anzi direi tutto. I fatti: ieri a latere della presentazione di un progetto tra A2A e il Politecnico di Milano Attilio Fontana e Beppe Sala si fanno vedere insieme. Non è una ricorrenza che accade spesso, soprattutto in questi tempi di Covid dove gli eventi si sono rarefatti. Fontana si avvicina a Sala e gli dice, in modo colorito, che del Pnrr non si sta mettendo a terra niente.

di Fabio Massa