Netweek è sempre più green. Il gruppo editoriale presenta «Facciamo l’orto in casa!» e «Facciamo fiorire la nostra Terra!»

I settimanali del gruppo, a partire dal 21 febbraio, proporranno gratuitamente per 14 settimane sementi da orto e da fiore per tutti i propri lettori.

Il gruppo editoriale Netweek accanto a Novatex e Technoprobe ha presentato «Facciamo l’orto in casa!» e «Facciamo fiorire la nostra Terra!».

Si rinnova così l’impegno del gruppo al fianco della sostenibilità, della rivoluzione verde e della transizione ecologica con un’iniziativa semplice e concreta. Dopo l’esperienza positiva inaugurata nel 2021, i settimanali Netweek, a partire dal 21 febbraio, proporranno gratuitamente per 14 settimane sementi da orto e da fiore per tutti i propri lettori.

Le sementi saranno accompagnate da un piano editoriale tutto green: verranno analizzate le caratteristiche dei singoli ortaggi, verranno svelerate delle ricette grazie alla collaborazione dello chef stellato Gianni Tarabini del Ristorante La Presef dell’Agriturismo La Fiorida, verranno proposti i consigli di un nutrizionista, Paolo Godina, direttore di Cab Polidiagnostico, e di altri esperti. L’iniziativa è stata presentata in Regione alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi.



“Siamo felici di inaugurare questo importante percorso di fronte a tanti partner e Istituzioni – precisa Alessio Laurenzano Ad Netweek -. La sostenibilità è un tema fondamentale oggi, un settore da raccontare sensibilizzando le future generazioni e per creare attività sinergiche con i territori”.

«Facciamo l’orto in casa!» nasce proprio per contribuire a riavvicinare le persone alla natura. Il giardinaggio è uno dei passatempi preferiti dagli italiani, un hobby alla portata di tutti, che richiede semplicemente costanza e dedizione. Così, per rispondere a questa nuova e crescente passione degli italiani, abbiamo deciso di fare questo regalo ai nostri lettori.

Fondamentale la collaborazione di «Franchi Sementi», storica azienda impegnata nella produzione e confezionamento di sementi di alta qualità per uso hobbistico e professionale, lo sponsor di gruppo, Novatex, azienda leader nella produzione di reti per rotopresse con sede a Oggiono (Lecco) e Ferrandina (Matera) e tante realtà territoriali legate al mondo green oltre a Technoprobe Spa, multinazionale attiva nella microelettronica e nei semiconduttori con sede a Cernusco Lombardone (Lecco).

Alessio Laurenzano Ad Netweek e l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi.