Deve restare in carcere Lorenzo D’Errico, il 35 enne arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi con l’accusa di aver ucciso il padre Carmine, 65 anni, nella loro casa di Cusano Milanino (Milano) e poi di aver dato fuoco al suo corpo in una struttura abbandonata a Cerro Maggiore (Varese), dove è stato ritrovato il 21 gennaio scorso. Lo ha deciso il Gip di Monza, che ha confermato l’arresto dopo l’interrogatorio di garanzia di ieri, durante il quale il 35 enne non ha risposto alle domande degli inquirenti.