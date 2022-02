Leoncavallo, bandiere rosse e commozione per la ‘mamma’ Carmen

Amica, compagna, antifascista, mamma: così è stata ricordata oggi, in occasione del funerale laico a Villa Pallavicini, Carmen De Min, tra le fondatrici delle ‘Mamme del Leoncavallo’ che, dal 1978, dopo l’omicidio di Fausto e Iaio, si attivarono per chiedere giustizia per le due vittime e sostenere il centro sociale e la ‘causa’ degli spazi sociali. Scomparsa nei giorni scorsi, Carmen De Min aveva 87 anni. Alla cerimonia hanno partecipato decine di persone con le bandiere rosse che hanno accompagnato il feretro, coperto da una bandiera della pace durante la cerimonia. Tanti i ricordi condivisi dai presenti: come quando da Brindisi Carmen e altri compagni si imbarcarono per Valona per condividere il dolore e denunciare le sofferenze dei migranti albanesi. Oppure quando si recarono tra i guerriglieri dell’esercito zapatista di liberazione nazionale nella regione del Chiapas, in Messico. Da quel viaggio pubblicarono due libri (uno assieme a Feltrinelli) e ne condivisero i profitti con i combattenti. A rendere un saluto a Carmen de Min anche don Virginio Colmegna che ha benedetto la bara citando il passo evangelico delle Beatitudini. “Sono qui da credente insieme a tanti che credono nei valori per dire che è ancora viva”, ha detto don Colmegna, sottolineando quanto fosse forte in lei “la passione per la giustizia e per la pace”. “Io la ricordo nei momenti di battaglia dove c’era un’intensità che mette insieme credenti e non credenti che credono nella vita. Siamo qui per testimoniare una presenza, non un’assenza. Non un ricordo, ma una memoria viva”, ha concluso prima di chiedere un minuto di silenzio. Un drappello di bandiere rosse, petardi e fumogeni ha accolto all’uscita il feretro, mentre sulle notte di “Bandiera Rossa” e “Bella Ciao” decine di persone hanno dato l’ultimo saluto alla loro compagna. (MiaNews)