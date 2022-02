Covid, Moratti: la curva scende in modo significativo [VIDEO]

“Guardiamo con cauto ottimismo a questa curva che sta scendendo in maniera significativa nella nostra regione”: così a margine del Consiglio regionale, l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti parlando dei contagi e della situazione epidemiologica in Lombardia. Moratti ha sottolineato che “la Lombardia si conferma il primo territorio al mondo per la somministrazione della terza dose” e che “ci sono dati molto positivi sulle somministrazioni e le adesioni in diverse fasce d’eta”. “Ricordo i ventenni con un’adesione del 98%, i bimbi dai 5 agli 11 anni dove anche grazie agli open day siamo passati dal 39% al 41% e anche gli over 50 rispetto ai quali stiamo intensificando la nostra azione perché attraverso le Ats e Asst stiamo domandando ai medici di medicina generale di chiamare tutti i loro assistiti per convincerli alla vaccinazione”, ha detto. Inoltre “le terapie intensive sono calate e i ricoveri in area medica anche e il nostro RT è inferiore a quello della media nazionale”, ha spiegato l’assessore.