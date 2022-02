Sicurezza, Lamorgese: a Milano 255 agenti in più [VIDEO]

"Si vedranno in strada" ha detto il ministro dell'Interno a Milano per il vertice sulla sicurezza. Per il sindaco Sala "l'indice di delittuosità in città nel 2021 è stato il più basso degli ultimi 20 anni" e "la destra enfatizza i casi per obiettivi elettorali".

Arriveranno 255 uomini delle forze dell’ordine a Milano. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese al termine del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto stamani nel capoluogo lombardo. “Per quanto riguarda le forze di Polizia abbiamo un organico che andrà ad aumentare nell’arco di pochi mesi fino a 255 uomini – ha detto Lamorgese -; 198 saranno della Polizia, 150 alla questura di Milano”, gli altri sono appartenenti ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. “Milano è una realtà in cui i militari dell’Operazione città sicure sono più presenti, nonostante vi sia stata una diminuzione a livello nazionale, a Milano sono rimasti quelli che erano l’anno scorso”, ha concluso.

Per il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, gli uomini delle Forze dell’ordine che verranno a Milano “devono vedersi per strada”. “In questo momento – ha concluso – si sono susseguiti vari eventi uno dopo l’altro che hanno creato la percezione di insicurezza. Si farà tutto il possibile affinché la situazione migliori, soprattutto in termini di percezione”. Intanto il sindaco Beppe Sala, che aveva espressamente chiesto rinforzi a Roma, soprattutto dopo le violenze di Capodanno, ha detto che l’indice di delittuosità in città nel 2021 “è stato il più basso degli ultimi 20 anni”. Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha mostrato un grafico con il numero di omicidi volontari dal ’96 a oggi. “Molto spesso la destra enfatizza questi fenomeni per obiettivi elettorali: in quel periodo qui governavano loro. Stiamo un poco più attenti e non cadiamo in trappole, la gestione della città è una cosa seria”, ha detto.