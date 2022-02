Brianza, un centinaio di persone controllate nel weekend

Proseguono i servizi di controllo dei carabinieri della Brianza per la prevenzione di reati e contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra i giovani.

In particolare, lo scorso fine settimana i carabinieri di Lentate sul Seveso hanno effettuato un servizio di prevenzione sulla Via Nazionale dei Giovi, strada a grande intensità di traffico, non di rado utilizzata come via di transito per i traffici di droga lungo l’asse Svizzera-Como-Milano. L’attività ha visto impegnati 9 militari che hanno complessivamente controllato quasi circa 60 veicoli e 100 persone. L’attività, di forte presenza nell’area, è stata affiancata da ulteriori servizi di pattugliamento nell’intero territorio. A Giussano, in particolare sono state ritirate due patenti di guida a causa dell’alcool e di stupefacenti nei confronti di due giovani poco più che ventenni, con relativi deferimenti all’autorità giudiziaria nel primo caso e segnalazione all’autorità amministrativa nel secondo. In particolare, un medese 22enne a bordo di una Alfa Romeo Giuletta è stato fermato in Viale Monza dai carabinieri di Giussano con un tasso alcolemico del triplo rispetto al consentito . Un 23enne è stato invece sorpreso alla guida della propria auto con quantitativi personali di mariujana.