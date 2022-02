Bergamo, fermato l’aggressore di due carabinieri

E’ stato fermato e arrestato il presunto autore dell’accoltellamento di due carabinieri avvenuto lo scorso giovedì sera a Nembro, in provincia di Bergamo, durante un servizio antidroga: si tratta di un cittadino marocchino di 36 anni, regolarmente sul suolo italiano e residente a Pradalunga (Bergamo), già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato domenica sera a Bardonecchia, in provincia di Torino. Pare stesse per lasciare l’Italia per rifugiarsi in Francia, ma è stato bloccato. I due militari – di 24 e 26 anni, in servizio alla stazione di Albino – erano stati soccorsi dal 118: il più giovane è stato dimesso 24 ore dopo l’accoltellamento con una prognosi di 30 giorni per una ferita da taglio al bicipite sinistro, mentre il collega, accoltellato al torace, è ancora ricoverato e ha subito un intervento per ridurre la lesione a un’arteria. Anche per lui la prognosi è di un mese.