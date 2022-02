Allarme meteo, per il forte vento chiusi i parchi pubblici di Milano

A seguito del forte di vento che sta soffiando con raffiche fino a 90 km/h, a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine, l’Amministrazione comunale ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi pubblici e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata.

Diverse le segnalazioni e gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile su tutto il territorio per la caduta di alberi e rami. È raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili.

I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi.

È operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.