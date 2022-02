Mahmood e Blanco, un omaggio di street art sui Navigli

Lo street artist John Sale aveva già pronosticato la vittoria a Sanremo di Mahmood e Blanco ritraendoli su un muro dei Navigli a Milano qualche ora prima della loro premiazione. Durante la movida del sabato sera, molti passanti hanno scattato foto mentre il performer stava eseguendo l’opera. Il primo “raid artistico” è stato per l’appunto sui Navigli verso le 23 con una rappresentazione alta 2metri , mentre la seconda parte si è svolta attraverso l’installazione di poster con la stessa immagine dalla Darsena passando per via Torino fino al Duomo. L’esecuzione del dipinto principale ai Navigli si è concluso in tarda notte con la scrittura del testo originale della canzone “Brividi” di Mahmood e Blanco. La scritta è stata eseguita a mano libera con carboncino naturale, così come tutta l’opera.