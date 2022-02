Violenza e rapine alla festa del liceo, arrestati tre minori

Tre minori arrestati per le aggressioni e rapine compiute lo scorso 2 ottobre alla festa studentesca del liceo scientifico Vittorio Veneto in largo Gavirate, zona San Siro. Dopo essersi ‘infiltrati’ alla festa della scuola, hanno ricostruito gli inquirenti, i tre hanno iniziato a provocare e aggredire diversi studenti per rubare loro telefoni cellulari, catenine e braccialetti. Alcune vittime sono anche state inseguite e bloccate prima che potessero raggiungere la metropolitana. Sempre durante la festa, il gruppo ha anche lanciato bottiglie di vetro contro i presenti: un giovane è stato ferito gravemente al volto procurandosi uno sfregio permanente, mentre un secondo è stato medicato a causa delle percosse subite.

Allertata dagli studenti e dagli abitanti del quartiere, la Polizia era giunta sul posto. A seguito delle indagini, quindi, il Tribunale dei Minori ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei tre minorenni, di cui due accompagnati in un istituto penitenziario e il terzo in una comunità educativa: sono indagati per rapina aggravata, sfregio permanente al volto, lesioni aggravate e furto.

Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati, sono stati rinvenuti e sequestrati un orologio e collanine probabilmente oggetto di altre rapine. Sono in corso indagini per verificare l’esistenza di episodi simili, anche analizzando video e foto delle aggressioni che il gruppo avrebbe ripreso con il cellulare e condiviso sui social.