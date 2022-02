Neonato cade sui binari a Pavia; è gravissimo

Un neonato di appena due settimane di vita è ricoverato in condizioni molto gravi al San Matteo di Pavia dopo essere caduto sui binari nella stazione della città. L’incidente, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto mercoledì poco prima delle 13. Il bimbo era in carrozzina e accanto e accanto a lui c’era il padre che stava per rientrare a Voghera dopo aver accompagnato il figlio in ospedale per un controllo. In quel momento è transitato un treno merci, partito da Milano e diretto a Genova. Non è ancora possibile stabilire se sia stato determinante lo spostamento d’aria, o se, come sembra, la carrozzina sia stata agganciata da un vagone del convoglio. Il neonato è stato sbalzato dalla sua culla ed è finito sui binari. Fortunatamente il treno non l’ha investito. Nella caduta però il bimbo ha riportato un trauma cranico, diverse contusioni e la frattura di un arto: ora è in prognosi riservata al San Matteo.