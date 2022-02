“Cucina giapponese pratica” con Harumi Kurihara

La cucina del Sol Levante non è solamente sushi: Harumi Kurihara nel suo libro presenta la bontà dei noodles con gamberi e verdure, dell’okonomyiaki e della chiffon cake, giusto per citare alcune delle ricette della Cucina giapponese pratica.

Quante volte, comodamente seduti in un ristorante giapponese, ci siamo chiesti come sarebbe stato riprodurre a casa quei piatti deliziosi, ormai entrati a far parte del nostro universo gastronomico quotidiano? Considerando però la questione da un punto di vista meramente pratico, le ricette giapponesi potrebbero sembrare difficili e impegnative agli occhi di un “profano” in cucina. Bisogna tener presente tanti passaggi, prevedere tempistiche lunghe…ma è vero? . Le basi della cucina giapponese che Harumi Kurihara vuole insegnare al lettore nel libro “Cucina giapponese pratica” (Ed. Guido Tommasi) sono semplici. Si parte dal classico riso bianco bollito per passare poi al dashi, brodo fatto con l’alga kombu e fiocchi di bonito essiccati. Da qui inizia la parte più divertente: apprendere l’arte di cucinare carne, pesce, verdure, riso, noodles e dessert giapponesi. La cucina del Sol Levante non è solamente sushi: scoprirete la bontà del maiale allo zenzero, delle crocchette di manzo e patate, delle lasagne di tofu, dei noodles con gamberi e verdure, dell’okonomyiaki e della chiffon cake, giusto per citare alcune delle ricette della Cucina giapponese pratica.

Harumi Kurihara è diventata un vero e proprio fenomeno nel suo Paese grazie a libri e riviste dedicate alla cucina. Oltre ad aver venduto più di 20 milioni di copie nel mondo dei suoi libri, è attualmente proprietaria di 60 negozi e caffetterie in Giappone, che propongono le sue collezioni di articoli per la casa, utensili da cucina e abbigliamento. Il successo lo deve al suo approccio semplice e alla mano al cibo, al vivere e alla tavola, contraddistinto dalla classica eleganza minimalista giapponese. “Cucina giapponese pratica” è il suo ultimo libro tradotto in italiano,, pubblicato da Guido Tommasi Editore. Segue un altro volume di successo, Cucina giapponese di casa, dedicato alle ricette preparate secondo le tradizioni che si portano in tavola tutti i giorni, per la famiglia e gli amici.