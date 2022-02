Trenord scrive ai passeggeri: graduale ritorno alla normalità

Trenord si rivolge direttamente agli utenti e pubblica una lettera per annunciare il “progressivo ritorno alla normalità” dopo la pandemia e difendere il proprio operato da “espressioni violente” frutto di “tanta accanita disinformazione” nei confronti dell’Azienda. Tra le accuse contestate da Trenord quella di aver posto in atto una “progressiva riduzione del servizio ferroviario regionale”. L’azienda spiega che “nell’ultimo mese s’è vista costretta a rimodulare il servizio per il rilevante numero di assenze del personale dovute al Covid”. “Manca ancora molto per garantire la qualità che questa regione merita – aggiunge Trenord – ma la direzione è quella giusta. E certamente non siamo in presenza di nessun ‘degrado, incubo, disastro'”. “Continueremo sulla strada del miglioramento continuo – conclude l’Azienda – mentre qualcuno si ostinerà a sostenere che Trenord non è stata neppure capace di prevedere la pandemia. Vedremo di attrezzarci anche per questo, ma non possiamo prometterlo”.