Scuola, il consiglio regionale chiede di abolire le quarantene

Approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere di +Europa Michele Usuelli che invita la Regione a "mettere in campo ogni iniziativa affinché vengano abolite tutte le quarantene per i minori" in ambito scolastico.

Stop alle quarantene a scuola. Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di +Europa Michele Usuelli che invita la Regione a “mettere in campo ogni iniziativa affinché vengano abolite tutte le quarantene per i minori” in ambito scolastico. La proposta “è di smettere di fare tamponi e isolare intere classi e di tenere invece a casa solo gli studenti che presentino dei sintomi, come accade anche con l’influenza”. Sul punto è arrivato il parere favorevole della Giunta, tenendo presente però che il tema è di competenza ministeriale. Il documento è stato approvato con 60 voti a favore e un solo astenuto (il consigliere Luigi Piccirillo del Gruppo Misto), mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. “Considerare il tampone salivare come strumento preferenziale e non esclusivo è meno coraggioso, ma per quanto più timido, stiamo facendo un passo nella giusta direzione”, ha commentato Usuelli