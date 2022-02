“Occorre dimezzare il tempo di quarantena come per le scuole superiori”. E’ la richiesta della Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne, inviata ai ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza.”Può essere una equilibrata soluzione anche per ridurre i disagi delle famiglie e della gestione delle nostre scuole e dei nostri servizi che si aspettano di rientrare nel decreto ristori”, si legge nel testo della lettera firmata dal presidente Giampiero Redaelli. “Bambini da uno a cinque anni, spesso sani, sono costretti a restare in casa per almeno 10 giorni soli con i genitori, che si vedono costretti a pagare per un servizio di cui non possono usufruire: una ingiustizia e una discriminazione tra famiglie che si perpetua in modo ormai del tutto inconcepibile”, osserva il presidente della Fism.