Scontro tra un’auto e un monopattino poco dopo mezzogiorno in via Antonio Aldini a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Il ragazzo alla guida del monopattino, un 17enne (e non un 38enne come precedentemente comunicato), è rimasto gravemente ferito: subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda con trauma cranico e diversi altri traumi in varie parti del corpo. Lo comunica Areu. Sul posto sono intervenuti i soccorsi di Areu e la polizia.